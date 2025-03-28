Aydın'da kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçayır Mahallesi Asar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, bölgeye gitti.
Ekipler M.S, S.K, F.A, H.S, K.A, A.S, C.Y ve L.A'yı gözaltına aldı.
Kazı alanında demir çubuk, kürek, kafa lambası, el feneri, balyoz ve 10 metrelik halat ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri sürüyor.
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