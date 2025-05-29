GÜNCELLEME - Aydın'da kamyonetten düşerek öldüğü söylenen çocuğa araç çarptığı tespit edildi

Öte yandan, Çelebi'nin annesi ile bir yakınının nişanı için mahallede bulunduğu öğrenildi.

Aracın geri manevra yaptığı esnada çocuğa çarptığını itiraf eden sürücü gözaltına alındı.

Bunun üzerine ekipler, çocuğun akrabası olan araç sahibi M.Ö'nün (37) ifadesine başvurdu.

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