        Aydın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Aydın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediyeye ait yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Giriş: 09.10.2025 - 10:54 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:03
        Aydın'da temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediyeye ait yol süpürme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mert Satılmış (32) idaresindeki 09 BS 321 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda temizlik çalışması yapan A.D'nin kullandığı Kuşadası Belediyesine ait 34 DUY 682 plakalı yol süpürme aracına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü Satılmış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

