        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 88. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin ve Sümerbank Basma Fabrikasının hizmete açılışının 88. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 13:19 Güncelleme: 09.10.2025 - 13:19
        Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 88. yıl dönümü kutlandı
        İstasyon Meydanı'ndaki törende Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Personel Yarbay Şerif Emrah Keser, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde devam eden programda Sümerbank Müzesi gezildi.

        Kampüs koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özçağ Sümerbank'ın ilçenin hem ekonomik hem de sosyal yaşamına kattığı değeri anlatarak, "Sümerbank, modern çalışma koşulları ve sosyal imkanlarıyla sadece bir üretim alanı değil, bir yaşam merkeziydi. 65 yıl boyunca Nazilli'ye hem refah hem de kültürel gelişim kazandırdı. Bizler bu mirası eğitimle sürdürmeye, cumhuriyetin değerlerine bağlı gençler yetiştirmeye kararlıyız." dedi.

        Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

