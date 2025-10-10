Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        AK Parti'li Sırakaya Aydın'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Mesuliyetimizin kolay olmadığı, mesuliyetimizin yüksek olduğu, sorumluluklarımızın bizim omuzlarımızın üzerinde olduğunun bilinci içinde olacağız ve Gazze'deki her bir annenin hesabını vermekle de mükellef olduğumuzun bilinci içinde olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 19:06 Güncelleme: 10.10.2025 - 19:06
        AK Parti'li Sırakaya Aydın'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Mesuliyetimizin kolay olmadığı, mesuliyetimizin yüksek olduğu, sorumluluklarımızın bizim omuzlarımızın üzerinde olduğunun bilinci içinde olacağız ve Gazze'deki her bir annenin hesabını vermekle de mükellef olduğumuzun bilinci içinde olacağız." dedi.

        Sırakaya, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti, ardından partisinin İl Başkanlığı binasına geçti.

        Buradaki konuşmasında Sırakaya, Orta Doğu'daki zulüm ortamına, batıdaki artan ırkçılığa, ayrımcılığa, dışlamaya ve İslam karşıtlığına bakıldığında bunun çözümünün bu topraklarda olduğunu söyledi.

        Son 2 yılda Gazze'de yaşananlara işaret eden Sırakaya, şöyle dedi:

        "Sadece son 2 yılda Gazze'de işlenen soykırıma baktığımız zaman 67 bin insanın, bildiğimiz kadarıyla bu da şehit edildiği ve tüm dünyanın, Türkiye dışında seyretmiş olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Sadece Türkiye'nin kıyama kalktığı ve Türkiye'nin tüm bu işlenen soykırımlarla birlikte Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapılan bu vahşeti ifade ettiği bir ortamda, onun için Türkiye susarsa merhamet diz çöker. Merhametin diz çökmemesi için Türkiye'nin güçlü olması gerekir. Mesuliyetimizin kolay olmadığı, mesuliyetimizin yüksek olduğu, sorumluluklarımızın bizim omuzlarımızın üzerinde olduğunun bilinci içinde olacağız ve Gazze'deki her bir annenin hesabını vermekle de mükellef olduğumuzun bilinci içinde olacağız."

        Terörsüz Türkiye ile iç cepheyi çok daha kuvvetli hale getireceklerini vurgulayan Sırakaya, "Bu süreç içinde kesinlikle şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek, onları rencide edecek bir davranış içinde asla olmadık ve olmayacağız. Çünkü bu hareketin liderinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadesini kullandı.

        Sırakaya, savunma sanayisinde Türkiye'nin yüzde 82 yerlilik oranına ulaştığını belirterek, "Artık 2002 yılında 200 milyon dolar olan savunma sanayisindeki ihracatı 7,4 milyar dolara çıkartmış, bugün dünyadaki İHA ve SİHA satışlarında pazardaki payını yüzde 65 oranına yükseltmiş. Dünyanın İHA ve SİHA satışında 40 ülkesine ihracat yapan, savunma sanayisinde de dünyanın 183 ülkesine ki dünyada toplam ülke sayısı 193 veya 198'dir. Yani dünyadaki ülkelerin yüzde 95'ine ihracat sağlayan bir ülke konumuna geldik. Alan el konumundan veren el konumuna geldik." diye konuştu.

        Sadece savunma sanayinde değil, dış işleri noktasında da çok iyi bir yerde olduklarını dile getiren Sırakaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bugün bile 2024 yılında 19 ülkeye gittiğini biliyoruz. 2025 yılında şu an itibarıyla 15 ülkeye seyahat ettiğini biliyoruz. Neden? Gitmediğin yer senin değil çünkü. 2002 yılında sadece Afrika ülkelerine olan ticaret hacmimiz 4,6 milyar iken, bugün tam 9 kat artırarak gelmiş olduğu noktaya bakıyoruz. İhraç eden, üreten, geliştiren bir Türkiye'nin varlığını görüyoruz." dedi.

        AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da İsrail'in Gazze'de yaklaşık 2 yıldan bu yana sürdürdüğü vahşetin sona erdiğini belirterek, "Bugüne kadar sesimizle, sözümüzle, duamızla, insani yardımlarımızla hep Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle. Dünya susarken, Sayın Cumhurbaşkanı'mız her platformda her yerde sözüyle, duygularıyla haykırdı ve barış ilan edildi. İnşallah bu barış uzun soluklu olur ve oradaki kardeşlerimiz huzura kavuşur." diye konuştu.

        AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem de konuşma yaptı.

        Sırakaya, daha sonra Batı Şeria'da katıldığı gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin Aydın'ın Didim ilçesindeki kabrini ziyaret etti, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

        Sırakaya, gazetecilere, Eygi'nin Filistin'deki soykırıma karşı kıyama kalktığını, bundan dolayı kabrini ziyaret edip Eygi'yi andıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

