Aydın'da gazeteciler, meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi

Aydın'da gazeteciler, trafik kazasını haberleştirmek isteyen meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, "Basına dokunma" yazılı pankartla Aydın Adliyesi önünde toplandı.

AGC Başkanı Naci Eriş, burada yaptığı konuşmada, 25 Ekim Cumartesi günü Kalfaköy Mahallesi'nde trafik kazasını haberleştirmek isteyen 4 meslektaşının darbedildiğini anımsattı.

Gazeteciliğin özveri isteyen bir meslek olduğunu aktaran Eriş, "Evine ekmek götürmek için çalışan, tüm zor koşullara rağmen haberden habere koşan 4 gence sayıca üstün bir grup tarafından canice saldırmak vicdana sığar mı? Yine soruyorum, sahada sürekli birlikte görev yaptığımız polis teşkilatının bazı mensuplarının, bütün bunlar yaşanırken sadece seyirci kalması vicdana sığar mı?" ifadesini kullandı.

Eriş, saldırının ardından iletişime geçtikleri Vali Yakup Canbolat'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gazetecilerin kamu görevini yerine getirdiğini belirten Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü: