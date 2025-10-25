Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da gazeteciler, meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi

        Aydın'da gazeteciler, trafik kazasını haberleştirmek isteyen meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 18:25 Güncelleme: 25.10.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da gazeteciler, meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'da gazeteciler, trafik kazasını haberleştirmek isteyen meslektaşlarının darbedilmesine tepki gösterdi.

        Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, "Basına dokunma" yazılı pankartla Aydın Adliyesi önünde toplandı.

        AGC Başkanı Naci Eriş, burada yaptığı konuşmada, 25 Ekim Cumartesi günü Kalfaköy Mahallesi'nde trafik kazasını haberleştirmek isteyen 4 meslektaşının darbedildiğini anımsattı.

        Gazeteciliğin özveri isteyen bir meslek olduğunu aktaran Eriş, "Evine ekmek götürmek için çalışan, tüm zor koşullara rağmen haberden habere koşan 4 gence sayıca üstün bir grup tarafından canice saldırmak vicdana sığar mı? Yine soruyorum, sahada sürekli birlikte görev yaptığımız polis teşkilatının bazı mensuplarının, bütün bunlar yaşanırken sadece seyirci kalması vicdana sığar mı?" ifadesini kullandı.

        Eriş, saldırının ardından iletişime geçtikleri Vali Yakup Canbolat'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Gazetecilerin kamu görevini yerine getirdiğini belirten Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ancak arkadaşlarımıza saldıran, belki de hayati risk yaratacak şekilde darbeden kişilerin rahatça ortalıkta dolaşması, kabul edilebilir değildir. Bu konuda yargı mercilerini göreve davet ediyor, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyoruz. Biz gazeteciler olarak, bu saldırıyı sadece 4 meslektaşımıza değil, hepimize yapılmış kabul ediyoruz. Suçlular cezalandırılıncaya kadar, bu konunun takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz, bilsinler ki susmayacağız. Dün olduğu gibi bugün de yazmaktan vazgeçmeyeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı
        Aydın'da sit alanında kaçak kazıya 6 gözaltı
        Kuyucak'ta Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları düzenlendi
        Kuyucak'ta Cumhuriyet Kupası Kros Müsabakaları düzenlendi
        Aydın'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
        Aydın'da Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
        Gazeteciler, kendilerini darbeden 3 kişiden şikayetçi oldu
        Gazeteciler, kendilerini darbeden 3 kişiden şikayetçi oldu
        Aydın'da 60 hastane personeli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise ba...
        Aydın'da 60 hastane personeli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise ba...