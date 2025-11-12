Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı:

        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Yapay zeka süreciyle beraber dünya artık yükseköğretim yapılanmasının nasıl olacağını tartışıyor. Gündemde 'öğretim üyeliği' diye bir meslek kalacak mı kalmayacak mı diye konuşuluyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:48 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:48
        TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı:
        Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Yapay zeka süreciyle beraber dünya artık yükseköğretim yapılanmasının nasıl olacağını tartışıyor. Gündemde 'öğretim üyeliği' diye bir meslek kalacak mı kalmayacak mı diye konuşuluyor." dedi.

        Prof. Dr. Şeker, Yörük Ali Efe Salonunda düzenlenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde "Akademik Sorumluluklarımız ve Uluslararası Bilimsel Rekabet" başlıklı sunum yaptı.

        Türkiye'nin beşeri sermayesi, insan kaynağı genç ve dinamik bir toplum olduğuna dikkati çeken Şeker, "Şu aralar giderek ters orantılı nüfus azalmasına sahip olsak da halen okuyanı, okullu olanı yüksek oranda olan bir toplumuz. Eğer bu konuyu çözemezsek yani elimizdeki zekaları, kendilerinin çalışma ve gayretleri ile birleştiremezsek bu sermayenin başkalarının işine yarayacak şekilde zayi olduğunu üzülerek izlemiş oluruz." diye konuştu.

        Alanında uzman olmanın artık daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Şeker, şöyle devam etti:

        "Yapay zeka süreciyle beraber dünya artık yükseköğretim yapılanmasının nasıl olacağını tartışıyor. Gündemde 'öğretim üyeliği' diye bir meslek kalacak mı kalmayacak mı diye konuşuluyor. Ben şahsi kanaatimi söyleyeyim, bundan sonra yüksek öğretim, genel olarak değil ama yetkinliği tescillenmiş olan kişiler ayakta kalacak. Alanının uzmanı olan ve uzmanlığın hakkını veren ayakta kalacak. Diğerleri kaybolacak. Sayı azalacak ama nitelik artacak. Bu çok hızlı bir dönüşüm demektir. Alanınızda yetkinliğinizi geliştirmek zorundasınız. Dünya yapay zekayı nasıl kullanabilirim, yapay zekayı nasıl yüksek öğretimde inovasyonda ve araştırmada değerlendirebiliriz diye kafa yoruyor. Biz de Türkiye olarak kafa yoruyoruz."

        ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağın düşmesi sonucu şehit olanları rahmetle andı.

        Üniversitede genç araştırmacılara alan açtıklarını dile getiren Kent, laboratuvarları modernleştirdiklerini, bilimi hayatın her alanına taşıdıklarını, üniversiteyi adı sadece bir eğitim yuvası değil, bilgi üreten, geliştiren ve topluma yön veren bir bilim merkezi haline getirdiklerini söyledi.

        Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

