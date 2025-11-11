Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltındaki 2 şüpheli salıverildi

Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu üniversite öğrencileri K.E. ve A.Ş'yi gözaltına almıştı.

İlk bilgilere göre vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmayan Şengül'ün kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı belirtilmişti.

