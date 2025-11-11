Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltındaki 2 şüpheli salıverildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisinin arkadaşlarının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 21:36 Güncelleme: 11.11.2025 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da üniversite öğrencisinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltındaki 2 şüpheli salıverildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisinin arkadaşlarının evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melisa Şengül'ün (20) Orta Mahalle 215 Sokak'ta ölü bulunmasına ilişkin emniyetteki ifadeleri tamamlanan ADÜ öğrencileri K.E. ve A.Ş. adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, memleketi Balıkesir'e gönderilen Şengül'ün cenazesinin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

        - Olay

        Orta Mahalle 215 Sokak'taki evde Melisa Şengül'ün hareketsiz şekilde durduğunu gören arkadaşları 112'ye ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen ekipler Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Genç kızın cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine götürülmüştü.

        İlk bilgilere göre vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmayan Şengül'ün kesin ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı belirtilmişti.

        Polis, Şengül'ün evlerinde misafir olduğu üniversite öğrencileri K.E. ve A.Ş'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Söke'de şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi
        Söke'de şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi
        Söke Belediyesi'nin sıfır atık projesi tescillendi
        Söke Belediyesi'nin sıfır atık projesi tescillendi
        Bozdoğan'da GES Projesi için halk toplantısı yapıldı
        Bozdoğan'da GES Projesi için halk toplantısı yapıldı
        TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik yı...
        TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik yı...
        Nazilli Belediyesi'nden kaçak moloz dökümüne karşı kararlı adım
        Nazilli Belediyesi'nden kaçak moloz dökümüne karşı kararlı adım
        Söke'de zararlı popülasyonunda artış görüldü
        Söke'de zararlı popülasyonunda artış görüldü