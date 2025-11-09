Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Faruk Ateş'in (42) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 00:32 Güncelleme: 09.11.2025 - 00:32
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan H.T, E.B. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        – Olay

        Atatürk Mahallesi'nde, 9 Kasım'da evinin önünde bulunan Faruk Ateş silahlı saldırıya uğramış, ihbar üzerine gelen ekipler Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

