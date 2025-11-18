Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da şap hastalığı nedeniyle deve güreşi etkinlikleri ertelendi

        Aydın Valiliği, şap hastalığı nedeniyle il genelinde yapılacak deve güreşi etkinliklerinin ertelendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 22:52 Güncelleme: 18.11.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da şap hastalığı nedeniyle deve güreşi etkinlikleri ertelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın Valiliği, şap hastalığı nedeniyle il genelinde yapılacak deve güreşi etkinliklerinin ertelendiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, şap hastalığı dolayısıyla hayvan pazarlarının kapalı olduğu anımsatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan karantina tedbirleri doğrultusunda, "deve güreşi etkinliklerinin ikinci bir talimata kadar ertelenmesi" yönünde görüş bildirildiği belirtildi.

        Bu görüş çerçevesinde kent genelinde deve güreşi etkinliklerinin ikinci bir talimata kadar ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda

        Benzer Haberler

        Aydın'da deve güreşleri ertelendi
        Aydın'da deve güreşleri ertelendi
        Karpuzlu'da hayvan sevkiyatına denetim
        Karpuzlu'da hayvan sevkiyatına denetim
        Aydın'da bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı
        Aydın'da bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı
        Aydın'da lisede bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı
        Aydın'da lisede bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı
        Okul önündeki tartışma kanlı bitti: 2 öğrenci bıçakla yaralandı
        Okul önündeki tartışma kanlı bitti: 2 öğrenci bıçakla yaralandı
        Başkan Arıkan, iki büyük proje çalışmalarının müjdesini verdi
        Başkan Arıkan, iki büyük proje çalışmalarının müjdesini verdi