Aydın'da şap hastalığı nedeniyle deve güreşi etkinlikleri ertelendi

Aydın Valiliği, şap hastalığı nedeniyle il genelinde yapılacak deve güreşi etkinliklerinin ertelendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şap hastalığı dolayısıyla hayvan pazarlarının kapalı olduğu anımsatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan karantina tedbirleri doğrultusunda, "deve güreşi etkinliklerinin ikinci bir talimata kadar ertelenmesi" yönünde görüş bildirildiği belirtildi.

Bu görüş çerçevesinde kent genelinde deve güreşi etkinliklerinin ikinci bir talimata kadar ertelendiği bilgisi paylaşıldı.