Aydın'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde park halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kemal Bayar (22) plakasız motosikletiyle Yakuppaşa Mahallesi'nde park halindeki traktöre çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç sürücünün cenazesi, Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
