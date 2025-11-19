Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde park halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde park halindeki traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kemal Bayar (22) plakasız motosikletiyle Yakuppaşa Mahallesi'nde park halindeki traktöre çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Genç sürücünün cenazesi, Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Musk uzun süre sonra Beyaz Saray'da
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli lodos ve yağmur uyarısı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        Suriye'ye 13 yıl sonra büyükelçi atandı
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        ABD Senatosu Jeffrey Epstein dosyalarının açılmasını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!

        Benzer Haberler

        İki ayrı suçtan aranan, şahıs Germencik'te yakalandı
        İki ayrı suçtan aranan, şahıs Germencik'te yakalandı
        Çaldıkları çam fıstıklarını otların arasına sakladılar
        Çaldıkları çam fıstıklarını otların arasına sakladılar
        Buharkent'te 2. Etap İlek Bahçesi'nde çalışmalar başladı
        Buharkent'te 2. Etap İlek Bahçesi'nde çalışmalar başladı
        Söke'de 2 bin 974 kişi ehliyetini yenilemedi
        Söke'de 2 bin 974 kişi ehliyetini yenilemedi
        Başkan Gençay: "Didim'i ortak akılla yönetiyoruz"
        Başkan Gençay: "Didim'i ortak akılla yönetiyoruz"
        Başkan Gençay'dan Mavişehir pazaryerinde incelemelerde bulundu
        Başkan Gençay'dan Mavişehir pazaryerinde incelemelerde bulundu