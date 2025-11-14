Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde 9 Kasım'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 9 Kasım'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
İncelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve tutuklanan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen B.K. ve yabancı uyruklu İ.M, saklandıkları adreslere yapılan baskınla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturmada tutuklu sayısı 5'e yükseldi.
- Olay
Atatürk Mahallesi'nde, 9 Kasım'da evinin önünde bulunan Faruk Ateş (42) silahlı saldırıya uğramış, ihbar üzerine gelen ekipler Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.T, E.B. ve S.Ç. 14 Kasım'da tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.