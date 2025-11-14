Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan H.T, E.B. ve S.Ç. 14 Kasım'da tutuklanmıştı.

İncelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve tutuklanan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen B.K. ve yabancı uyruklu İ.M, saklandıkları adreslere yapılan baskınla yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 9 Kasım'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

