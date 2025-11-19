Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Bozdoğan'da mantar yedikten sonra fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde mantar yedikten sonra fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:53 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:53
        Bozdoğan'da mantar yedikten sonra fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı
        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde mantar yedikten sonra fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Kamışlar Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki M.A. dağdan topladığı mantarı yedikten sonra fenalaştı.

        M.A. bulantı ve kusma şikayeti üzerine ambulansla Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilen M.A'nın tedavisi sürüyor.

