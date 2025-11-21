Habertürk
        Aydın'da zeytin hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bahçeden zeytin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        21.11.2025 - 15:28
        Aydın'da zeytin hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bahçeden zeytin çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi'ndeki bir bahçeden zeytin hırsızlığı yapıldığı iddiasıyla M.B, E.Ö. ve Y.K'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.B. ve Y.K. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

