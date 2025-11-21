Aydın'da zeytin hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.B. ve Y.K. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kızılcaköy Mahallesi'ndeki bir bahçeden zeytin hırsızlığı yapıldığı iddiasıyla M.B, E.Ö. ve Y.K'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.