Efeler'de Gazze için "Hayır Çarşısı" kuruldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde "Bir Günüm Filistin'e" temasıyla hayır çarşısı düzenlendi.

İl Müftülüğü, Aydın Sivil Dayanışma Platformu (AYSİDAP) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde yürütülen kampanya kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan hayır çarşısı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Hasan Güneş'in duasıyla açıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kurulan stantlarda giyimden yiyeceğe, oyuncaktan hediyelik eşyaya kadar birçok ürün satışa sunuldu. Elde edilecek gelir Gazze'ye bağışlanacak.

Aileleriyle etkinliğe katılan vatandaşlar hem Gazze'ye destek verdi hem de keyifli bir gün geçirdi.