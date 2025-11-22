Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        GÜNCELLEME - Aydın'da ziraat alanında çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat alanında çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 16:14 Güncelleme: 22.11.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Aydın'da ziraat alanında çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ziraat alanında çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kavaklı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter ve 233 personel sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürme çalışmalarına vatandaşların yanı sıra Bozdoğan Belediyesi de arazöz, kepçe ve tankerlerle destek verdi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Şehitliğe saygısızlık yapanlara tepki gösterdi, çöpleri tek tek topladı Baş...
        Şehitliğe saygısızlık yapanlara tepki gösterdi, çöpleri tek tek topladı Baş...
        Didim'de kamyonetin denize uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı
        Didim'de kamyonetin denize uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı
        Aydın'da orman yangını (2)
        Aydın'da orman yangını (2)
        Bozdoğan yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
        Bozdoğan yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
        Aydın'da panelvanın denize düşme anı güvenlik kamerasında
        Aydın'da panelvanın denize düşme anı güvenlik kamerasında
        Didim Belediyesi halkı barınağı görmeye davet etti
        Didim Belediyesi halkı barınağı görmeye davet etti