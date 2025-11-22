GÜNCELLEME - Aydın'da ziraat alanında çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürme çalışmalarına vatandaşların yanı sıra Bozdoğan Belediyesi de arazöz, kepçe ve tankerlerle destek verdi.

Kavaklı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.