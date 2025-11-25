Habertürk
Habertürk
        Aydın'da çocuklar geleneksel oyunları oynadı

        Aydın'da çocuklar geleneksel oyunları oynadı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde "Geleneksel Oyunlar Tırı", çocukları geleneksel oyunlarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:19 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:19
        Aydın'da çocuklar geleneksel oyunları oynadı
        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından geleneksel oyun kültürünün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" etkinliğinin 63'üncüsü gerçekleştirildi.

        Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

        Meydanda oluşturulan parkurda yer alan mangala, mas güreşi, çemberbaz, 12 taş, halat çekme, kale, aşık, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Oyun Tırı Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar, oyun tırının ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Tır dolusu mutluğu 81 ile ulaştırmayı amaçladıklarını aktaran Yaşar, "Kültürel mirasımız olan bu oyunları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.

        Etkinliğe Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de katıldı.

