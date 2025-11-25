Aydın'da çocuklar geleneksel oyunları oynadı

Etkinliğe Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de katıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Oyun Tırı Alan Koordinatörü Gülyeter Yaşar, oyun tırının ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Tır dolusu mutluğu 81 ile ulaştırmayı amaçladıklarını aktaran Yaşar, "Kültürel mirasımız olan bu oyunları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.

Meydanda oluşturulan parkurda yer alan mangala, mas güreşi, çemberbaz, 12 taş, halat çekme, kale, aşık, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

