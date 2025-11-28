Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da eniştesini tornavidayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde eniştesini tornavidayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:38 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:38
        Sınırteke Mahallesi'nde 13 Haziran'da eniştesi Şenol Göktaş'ı (63) tornavidayla öldüren Ozan Kaya'nın (32) yargılandığı davanın duruşması, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

        Duruşmada, taraf yakınları ve avukatları hazır bulundu, Kaya ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

        Savcı, sanık hakkındaki mütalaasında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

        Son sözleri sorulan Kaya, "Allah hepimize sahip çıkıyor, korku yok." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        - Olay

        Sınırteke Mahallesi'ndeki tarlada, 13 Haziran'da Şenol Göktaş (63), eşinin yeğeni Ozan Kaya (32) tarafından tornavidayla öldürülmüştü. Kaya, jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

