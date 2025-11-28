Habertürk
        GÜNCELLEME - Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı

        Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        28.11.2025 - 12:19
        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, lüks elektrikli araç firmalarının internet sitelerinin benzerini tasarlayıp dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Denizli ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyale el konuldu.

        Zanlıların araç satış firmalarının internet sitelerinin benzerini yaparak ön satış için kapora aldıkları ve bu yöntemle "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları belirlendi.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.K, Y.H, F.S, E.Ö, H.K, D.A, ve B.M. tutuklandı, M.H.A ile F.M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

