        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da devrilen motosikletteki kişi öldü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 20:41 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:41
        Aydın'da devrilen motosikletteki kişi öldü
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi öldü.

        Turgut Özal Bulvarı'nda dün motosikletin devrilmesi sonucu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde tedavi altına alınan Mehmet Ö. (21) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bu arada motosiklet sürücüsü H.D'nin ise Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

        - Kaza

        H.D'nin kullandığı 09 AKA 580 plakalı motosiklet, dün Turgut Özal Bulvarı'nda devrilmişti.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Yaralanan sürücü ile motosikletteki Mehmet Ö, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Durumu ağır olan Ö, buradan ADÜ Hastanesine sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

