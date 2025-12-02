Efeler'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mimar Sinan Mahallesi 2315 Sokak'ta Ö.S. ile S.İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.