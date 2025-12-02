Habertürk
Habertürk
        Efeler'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Efeler'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.12.2025 - 09:23 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:23
        Efeler'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Mimar Sinan Mahallesi 2315 Sokak'ta Ö.S. ile S.İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S, S.İ'ye tabanca ile ateş açtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan S.İ. hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden uzaklaşan Ö.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

