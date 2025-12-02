Efeler'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi 2315 Sokak'ta Ö.S. ile S.İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.S, S.İ'ye tabanca ile ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan S.İ. hastaneye kaldırıldı.
Polis, olay yerinden uzaklaşan Ö.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
