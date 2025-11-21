Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu'na Nazilli'de plaket verildi

İsviçre'de geçen ay düzenlenen Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elifnaz Köseoğlu için memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde kutlama düzenlendi.

Belediye meydanındaki programda, memleketi Nazilli'ye gelen Köseoğlu'ya Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tarafından plaket ve hediye verildi.

Köseoğlu, çok mutlu olduğunu belirterek "Ülkemize, Nazilli'mize bu gururu yaşattığım için kendimle ayrıca gurur duyuyorum. İsviçre'de bayrağımızı dalgalandırmak ve göklere çektirmek tarifi olmayan bir duyguydu." dedi.

Annesi Nurdan Köseoğlu ise duyduğu mutluluğu dile getirdi.