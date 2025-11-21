Habertürk
        Milli tekvandocu Elifnaz Köseoğlu'na Nazilli'de plaket verildi

        İsviçre'de geçen ay düzenlenen Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elifnaz Köseoğlu için memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde kutlama düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 22:55 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:55
        
        Belediye meydanındaki programda, memleketi Nazilli'ye gelen Köseoğlu'ya Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik tarafından plaket ve hediye verildi.

        Köseoğlu, çok mutlu olduğunu belirterek "Ülkemize, Nazilli'mize bu gururu yaşattığım için kendimle ayrıca gurur duyuyorum. İsviçre'de bayrağımızı dalgalandırmak ve göklere çektirmek tarifi olmayan bir duyguydu." dedi.

        Annesi Nurdan Köseoğlu ise duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

