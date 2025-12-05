Efeler'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi 1997 Sokak'ta S.B'ye ait 09 ALG 488 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen araçta hasar oluştu.
