        Aydın Haberleri

        Efeler'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:05 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:05
        Efeler'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi 1997 Sokak'ta S.B'ye ait 09 ALG 488 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen araçta hasar oluştu.

