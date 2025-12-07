Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da eski eşiyle evli polise otomobille çarpıp yaralayan sürücü tutuklandı

        Aydın'da eski eşiyle evli polise otomobille çarpıp yaralanmasına neden olan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:06 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da eski eşiyle evli polise otomobille çarpıp yaralayan sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'da eski eşiyle evli polise otomobille çarpıp yaralanmasına neden olan kişi tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan A.A, adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        A.A. idaresindeki otomobil, dün Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde evinin önündeki otomobilinin arka tarafında bulunan polis memuru A.K'ye çarpmıştı. Yaralanan A.K. hastaneye kaldırılmıştı.

        A.A. olaydan sonra yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaşmıştı. Şüpheli A.A. gözaltına alınmıştı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        Otizmli çocukları derste iple bağladılar!
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        Müfettişler neden ek zam istiyor?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Sultanhisar Kaymakamı Ateş, öğrencilerle bir araya geldi
        Sultanhisar Kaymakamı Ateş, öğrencilerle bir araya geldi
        Et değil, tatlı döner Aydın'ın 'İncir Döneri'ne yoğun ilgi
        Et değil, tatlı döner Aydın'ın 'İncir Döneri'ne yoğun ilgi
        Doğaseverler Tralleis'i yakından tanıdı
        Doğaseverler Tralleis'i yakından tanıdı
        Çöp konteynerleri ilçe kanalına atıldı, belediye hukuki süreç başlatacak
        Çöp konteynerleri ilçe kanalına atıldı, belediye hukuki süreç başlatacak
        Aydın'da çocuklara erken yaşta spor kültürü aşılanıyor
        Aydın'da çocuklara erken yaşta spor kültürü aşılanıyor
        Coğrafi işaretli 'Sultanhisar Çileği'nde hasat sevinci
        Coğrafi işaretli 'Sultanhisar Çileği'nde hasat sevinci