Aydın'da define aramak için kazdığı tünelde ölen kişinin arkadaşı tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde define aramak için izinsiz kazı yapan kişinin tünelde hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kalfaköy Mahallesi'nde define aramak için izinsiz kazı yaparken kazdığı tünelde ölü bulunan Sezer Ayhan'ın (32), tünelin dışında bulunan arkadaşı T.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
Kalfaköy Mahallesi'nde dün T.Y. ve arkadaşı Sezer Ayhan (32) yaklaşık 20 metre tünel kazmıştı.
Ayhan tünele girerken dışarıda gözcülük yapan T.Y, arkadaşının fenalaştığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Tünelin dar ve uzun olmasından dolayı ekiplerin güçlükle ulaştığı noktada Ayhan'ın cesedi bulunmuştu.
