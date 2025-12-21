Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da define aramak için kazdığı tünelde ölen kişinin arkadaşı tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde define aramak için izinsiz kazı yapan kişinin tünelde hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 21:15 Güncelleme: 21.12.2025 - 21:15
        Aydın'da define aramak için kazdığı tünelde ölen kişinin arkadaşı tutuklandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde define aramak için izinsiz kazı yapan kişinin tünelde hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kalfaköy Mahallesi'nde define aramak için izinsiz kazı yaparken kazdığı tünelde ölü bulunan Sezer Ayhan'ın (32), tünelin dışında bulunan arkadaşı T.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Kalfaköy Mahallesi'nde dün T.Y. ve arkadaşı Sezer Ayhan (32) yaklaşık 20 metre tünel kazmıştı.

        Ayhan tünele girerken dışarıda gözcülük yapan T.Y, arkadaşının fenalaştığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Tünelin dar ve uzun olmasından dolayı ekiplerin güçlükle ulaştığı noktada Ayhan'ın cesedi bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

