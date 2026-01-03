Aydın'da motosikletin çarptığı yaya hastanede öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Atatürk Bulvarı'nda yaşanan kazada yaralanan İ.G. (75), Aydın Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
F.T. idaresindeki 09 R 8483 plakalı motosiklet, 2 Ocak'ta Atatürk Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G'ye çarpmıştı. Ağır yaralanan İ.G. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Alkollü olduğu belirlenen ve gözaltına alınan sürücü F.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
