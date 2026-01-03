Habertürk
        Aydın Haberleri

        Aydın'da motosikletin çarptığı yaya hastanede öldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 09:23 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:23
        Aydın'da motosikletin çarptığı yaya hastanede öldü
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Atatürk Bulvarı'nda yaşanan kazada yaralanan İ.G. (75), Aydın Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

        F.T. idaresindeki 09 R 8483 plakalı motosiklet, 2 Ocak'ta Atatürk Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G'ye çarpmıştı. Ağır yaralanan İ.G. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

        Alkollü olduğu belirlenen ve gözaltına alınan sürücü F.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

