Efeler'de pazar esnafı arasındaki silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde pazar esnafı arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Pınarbaşı Caddesi'nde dün yaşanan olayla ilgili 3 şüpheli daha Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli ise tutuklandı. Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde dün tezgahların kurulması sırasında yaşanan yer tartışması silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

