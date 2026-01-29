Habertürk
        Aydın'da acil servise motosikletle giren sürücü serbest bırakıldı

        Aydın'da acil servise motosikletle giren sürücü serbest bırakıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, acil servise motosikletiyle giren sürücü adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 22:47 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:47
        Aydın'da acil servise motosikletle giren sürücü serbest bırakıldı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, acil servise motosikletiyle giren sürücü adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Nazilli Devlet Hastanesi acil servisine motosikletiyle giren ve bir süre acil servis içinde motosikletini süren kişinin yakalanması için çalışma yürüten polis, şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan A.B. adliyeye sevk edildi.

        A.B. adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Nazilli Devlet Hastanesinin acil servisine dün bir kişi motosikletiyle girmiş, bir süre motosikletini sürdükten sonra uzaklaşmış, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

