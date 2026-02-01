Aydın'da 2 kişiyi öldürüp sokağa attığı iddia edilen kardeşlerden biri tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sokakta silahla vurulmuş halde biri kadın 2 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı.



Hisar Mahallesi'nde Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan'ın (23) sokakta ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.O. (71) ile ağabeyi H.O. (74) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden İ.O. hakimlikçe tutuklandı, H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olay saatine yakın bir zaman diliminde İ.O'nun aracına aldığı Göksan ve Arıkan'ı bir süre sonra sokağa attığını tespit etti.



- Olay



Hisar Mahallesi'nde 1 Şubat'ta, sokakta 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde silahla vurulduğu belirlenen Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan'ın (23) öldüğü tespit edilmişti.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 2 kardeşi gözaltına almıştı.

