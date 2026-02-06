GÜNCELLEME - Aydın'da zemindeki kayma nedeniyle 4 ev tahliye edildi
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke ilçesinde yağışlardan etkilenen müstakil evin bir bölümünün yıkılmasının ardından, 4 evin zemin kayması nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.
Kemalpaşa Mahallesi Günay Sokak'ta Mehdi Gülfidan'a ait müstakil evde son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından duvarlarda çatlaklar oluştu. Bunun üzerine Gülfidan, eşi ve çocuğuyla evinden ayrıldı.
Gülfidan, ailesiyle sokağa çıktıktan sonra bir bölümü yıkılmaya başlayan evinin o anlarını kayıt altına aldı.
Bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri önlem aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Gülfidan, "Duvarlarda çatlaklar oluşmuştu, daha sonra bu şekilde yıkıldı. Allah korudu." dedi.
- Zeminde kayma yaşanıyor
Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, müstakil evde meydana gelen yıkımın ardından bölgede ekiplerin çalışma başlattığını belirterek, "Yıkılma tehlikesi bulunan 4 konut, zemin kayması tehlikesi nedeniyle tahliye edilmiştir." dedi.
