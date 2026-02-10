Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da yaşlı çiftin evlerinde öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yaşlı çiftin ölümüne ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:33 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da yaşlı çiftin evlerinde öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan yaşlı çiftin ölümüne ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 8 Şubat'ta evlerinde bıçaklanmış şekilde ölü bulunan Nuran (79) ve Turgut (79) Çakaloğlu çifti olayına ilişkin çalışması sürüyor.

        Ekipler bu kapsamda güvenlik kameraları ve güzergahları inceledi. Suç aletinin atılmış olabileceği ihtimaline karşı da sokaklarda dedektörle arama yapıldı.

        Polis, olay gecesi eve yakın bölgede yaya olan H.A'nın hareketlerinden şüphelendi.

        Yabancı uyruklu H.A'yı Efeler Mahallesi'nde yakalayan polis, şüphelinin Kemer Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

        Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Zanlının ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

        - Olay

        Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'nde 8 Şubat'ta Nuran ve Turgut Çakaloğlu çiftinden haber alamayan yakınları kontrol için eve gitmişti.

        Evde çifti yerde hareketsiz halde gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, vücutlarında kesi izi bulunan çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        Yayla evinde öldürülen 3 kişinin katillerine karar
        Yayla evinde öldürülen 3 kişinin katillerine karar
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Kanser tedavisinde yeni umut evcil kediler
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 17 öğrenci tedavide!
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması

        Benzer Haberler

        Köşk'te su altında kalan ve zarar gören ekili tarım alanları tespit edildi
        Köşk'te su altında kalan ve zarar gören ekili tarım alanları tespit edildi
        Bıçaklanarak öldürülen Çakaloğlu çiftinin cinayeti ile ilgili bir şüpheli g...
        Bıçaklanarak öldürülen Çakaloğlu çiftinin cinayeti ile ilgili bir şüpheli g...
        Aydın'da evin bahçesine gelen tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Aydın'da evin bahçesine gelen tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        Nazilli'de sanat dolu bir gece sizi bekliyor
        Nazilli'de sanat dolu bir gece sizi bekliyor
        Nazilli'de yol seferberliği, bozulan parkeler yenileniyor
        Nazilli'de yol seferberliği, bozulan parkeler yenileniyor
        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri başladı
        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri başladı