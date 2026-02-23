Canlı
        Aydın Haberleri

        Aydın'da define ararken ölen kişiyi uçurumdan attığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:06
        Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan maktul Mehmet Çiftçi'nin (46) eşi ile oğlunun da aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Şüphelilerden A.T, E.P, H.C. ve O.Ö. tutuklandı.

        Zanlıların, define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları öne sürüldü.

        - İntihar süsü vermek istemişler

        Maktulün eşi ifadesinde, kocasının daha önce de şüphe çekmemek için aile olduğu belli olsun diye kaçak kazı yapılan yerlere kendilerini götürdüğünü söyledi.

        Olay günü kendisinin araçta olduğu anda kazı yapılan alanda patlama sesi duyduğunu belirten şüpheli, kendisine kocasının öldüğünün söylendiğini, A.T. tarafından olaya intihar süsü verilmek istendiğini anlattı.

        Maktulün eşi, şöyle devam etti:

        "A.T. eşimin telefonunu aldı ve şifresini bana açtırdı. İçerisinde bulunan görüşmeleri ve mesajları sildi ve geri üzerine koydu. Daha sonra telefon sinyallerinin belli olmaması için 'Biz İzmir'e gidelim sen daha sonra eşin hakkında kavga ettik yanımdan ayrıldı ve daha önceden de intihara teşebbüs etti gibi söyle ve müracaatta bulun.' diyerek ayrıldılar. Ben eşimi ne yaptıklarını sordum ve A.T. bana uçurumdan yolun kenarına attıklarını söyledi ve 'Ya hapse gireceksin ya da böyle olacak.' dedi. Ben de bunun üzerine içimin rahat olmadığını ve eşimin bir çöp gibi bir yere atılmaması gerektiğini, bir mezarı olması gerektiğini söyledim. Daha sonra olay yerinden hep beraber ayrıldık."

        Olayın şokuyla ne yapacağını bilemediği için o gün söylenenleri kabul ettiğini öne süren şüpheli, pişmanlık duyduğunu, eşinin orada bırakılmasına neden olanlardan da şikayetçi olduğunu belirtti.

        Tutuklanan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi.

        - Olay

        Nallıca mevkisinde 22 Şubat'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunulmuş, ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede hareketsiz yatan Mehmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlatmıştı.

        Jandarma, Çiftçi'nin eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.






