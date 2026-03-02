GÜNCELLEME - Aydın'da kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evde Mizgin Karademir (29) ile erkek arkadaşı İ.E. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında İ.E, mutfaktan aldığı bıçakla Karademir'i yaraladı.
Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Karademir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Şüpheli İ.E, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
