Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Aydın'da kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Aydın'da kız arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evde Mizgin Karademir (29) ile erkek arkadaşı İ.E. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında İ.E, mutfaktan aldığı bıçakla Karademir'i yaraladı.

        Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Karademir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Şüpheli İ.E, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran'ın saldırıları bizi şaşırttı
        Trump: İran'ın saldırıları bizi şaşırttı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu

        Benzer Haberler

        Koçarlı Belediye Meclisi'nde gergin anlar Belediye Başkanı, öfkelendiği mec...
        Koçarlı Belediye Meclisi'nde gergin anlar Belediye Başkanı, öfkelendiği mec...
        Baba olduğu gün cezaevine gönderildi
        Baba olduğu gün cezaevine gönderildi
        Kız arkadaşını 7 bıçak darbesiyle öldürdü (2)
        Kız arkadaşını 7 bıçak darbesiyle öldürdü (2)
        Taksi bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı
        Taksi bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı
        Efeler'de 15 bin hayvan aşılandı
        Efeler'de 15 bin hayvan aşılandı
        Aydın ve İzmir'de jandarmadan 'Anadolu Mirası' operasyonu: 14 gözaltı
        Aydın ve İzmir'de jandarmadan 'Anadolu Mirası' operasyonu: 14 gözaltı