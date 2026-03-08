Canlı
        Aydın Haberleri

        Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları Türkiye'ye döndü

        ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları, Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları Türkiye'ye döndü

        ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Katar'da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü mensupları, Aydın'ın Kuşadası ilçesine ulaştı.

        İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra kara yoluyla Kuşadası’na gelen kafile, kulübün tesislerinde ailelerince karşılandı.

        Yakınlarına sarılan sporcular özlem giderdi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Kuşadası Küçükada Futbol Takımı Sportif Direktörü Mustafa Gökçe, uzun bir yolculuğun ardından yurda dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Gökçe, "Kuşadası'na ulaşmak için çocuklarla birlikte yaklaşık 26 saat yolculuk yaptık. Kuşadası'nda aileler çok tedirgin olmuştu. Çocuklarımız ailelerini özlemişti. Bizlerde de tedirginlik vardı. 21 evladımızın sorumluluğu vardı. Bugün Allah'a çok şükür burunları bile kanamadan çocuklarımızı ailelerine teslim ettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a ve bize her süreçte yardımı dokunan Türk Hava Yollarına, Katar büyükelçimiz ve konsolumuza, Suudi Arabistan Büyükelçiliği ateşemize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir süreçti." ifadelerini kullandı.

        Sporculardan Sami Efe Sönmez'in babası Gürkay Sönmez ise şunları kaydetti:

        "Zor bir süreç geçirdik. Savaş çıktığından beri ne biz ne de çocuklarımız doğru düzgün uyku uyuyamadık. Çocuklarımız acaba ne zaman gelir diye mental yorgunluğumuz oldu. Ama sağ olsun bakanlığımız, konsolosluğumuz, en başta da Ergün hocamız çocuklarımıza bir baba şefkatiyle yaklaşarak bugün çocuklarımızı el birliğiyle buraya getirdik. Şu anda bizden mutlusu yok. Rabbim hiç kimseyi bu durumlara düşürmesin."

        Katar'da mahsur kalan 10–12 yaş aralığında 21 çocuk sporcu, 8 teknik heyet üyesi ve sporculardan birinin 2 aile üyesinden oluşan kafilenin Suudi Arabistan vizelerinin temini Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğince sağlanmıştı.

        Riyad'a doğru hareket eden kafileyi uğurlamaya Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu da katılmıştı.

        Kafile, Riyad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarının "TK0145" seferiyle Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

