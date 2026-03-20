        Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşini öldüren şüpheli adliyede

        Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşini silahla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Giriş: 20.03.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Şüpheli U.K'nin (24) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

        Burada susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Polis, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

        - Olay

        Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki fırında, dün eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edilmişti.

        Saldırıda Özlüer kardeşler hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan U.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        "Güvende hissetmiyorum"
        "Güvende hissetmiyorum"

        Benzer Haberler

        Eski Aydınspor Kulübü Başkanı ile kardeşini öldüren şüpheli adliyede
        Eski Aydınspor Kulübü Başkanı ile kardeşini öldüren şüpheli adliyede
        Didim protokolü bayramlaştı
        Didim protokolü bayramlaştı
        Başkan Gençay vatandaşlarla bayramlaştı
        Başkan Gençay vatandaşlarla bayramlaştı
        7 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası bulunan kadın, kucağında bebeğiyle cezaev...
        7 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası bulunan kadın, kucağında bebeğiyle cezaev...
        Yedi ayrı suçtan aranıyordu, kucağında bebeğiyle hapse girdi
        Yedi ayrı suçtan aranıyordu, kucağında bebeğiyle hapse girdi
        Bayramın ilk günü mrzarlıklarda yoğunluk Vatandaşlarda Büyükşehir'e tam not
        Bayramın ilk günü mrzarlıklarda yoğunluk Vatandaşlarda Büyükşehir'e tam not