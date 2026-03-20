Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşini öldüren şüpheli adliyede

Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşini silahla öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi. Şüpheli U.K'nin (24) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Burada susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. - Olay Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki fırında, dün eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edilmişti. Saldırıda Özlüer kardeşler hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan U.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

