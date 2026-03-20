        Öldürülen eski Aydınspor Başkanı Özlüer ve kardeşi son yolculuklarına uğurlandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde silahla vurularak öldürülen eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'in cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler Kemer Kocaçınar Camisi'ne getirildi.

        Burada Özlüer kardeşlerin yakınları taziyeleri kabul etti.

        Erhan ve Ayhan Özlüer'in cenazeleri burada kılınan namazın ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, MHP Aydın İl Başkanı Osman Gazi Cihangiroğlu da katıldı.

        - Olay

        Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki fırında, dün eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edilmişti.

        Saldırıda Özlüer kardeşler hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan U.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı

        Eski Aydınspor Kulübü Başkanı ile kardeşini öldüren şüpheli adliyede (2)
        Eski Aydınspor Kulübü Başkanı ile kardeşini öldüren şüpheli adliyede (2)
        Karacasu'da bayramda trafik ekipleri sahada
        Karacasu'da bayramda trafik ekipleri sahada
        Kaymakam Abay, bayramda güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı
        Kaymakam Abay, bayramda güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı
        Kuyucak'ta bayramda güvenlik güçleri unutulmadı
        Kuyucak'ta bayramda güvenlik güçleri unutulmadı
        Özlüer kardeşlerin cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
        Özlüer kardeşlerin cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
        Eski Aydınspor Kulübü Başkanı ile kardeşini öldüren şüpheli adliyede
        Eski Aydınspor Kulübü Başkanı ile kardeşini öldüren şüpheli adliyede