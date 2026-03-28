        GÜNCELLEME - Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarını tahrip ettiği öne sürülen şüpheli salıverildi

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarını tahrip ettiği iddiasıyla gözaltına şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 15:00 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Gaffarlar Mahallesi'nde farklı kişiye ait 7 bahçede zeytin ve incir ağaçları tahrip edilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olayı S.H'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

        Ekipler, şüpheli S.H'yi ikametinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


        Şüpheli ifadesinde, ağaçlara kendisinin zarar vermediğini öne sürdü.

        Zanlının evinde bulunan çamurlu ayakkabı ile balta incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

        - Olay

        Koçarlı ilçesinde 25 Mart'ta farklı kişilere ait bahçelerdeki zeytin ve incir ağaçları tahrip edilmiş, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

        Yapılan incelemede, çok sayıda ağacın kesildiği ve dallarının kırıldığı belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

