Aydın’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

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‘Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarında yer alan değişiklikler açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından“20182023 Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı “ doğrultusunda kurumların 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini içeren sunum gerçekleştirildi. Kurul üyelerinin değerlendirmeleri, görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve kurul üyeleri katıldı.

AYDIN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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