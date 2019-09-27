AK Parti Didim ilçe teşkilatından vatandaşlara aşure hayrı

Aydın'ın Didim İlçesinde AK Parti İlçe teşkilatı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure hayrında bulunuldu.

Muharrem ayı dolayısıyla AK Parti Didim İlçe teşkilatınca Merkez Camii önünde aşure hayrında bulunuldu. Hayra AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP İlçe Başkanı Fikret Alkaya ile Cumhur İttifakının bazı meclis üyeleri ile ilçe yöneticileri katıldı.

AK Partili Yavuz, Kaymakam Türköz ve İlçe başkanları birlikte halka aşure dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure hayrını her yıl geleneksel olarak yaptıklarını kaydeden AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.



AYDIN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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