Kuşadası polisinden uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik köpeği Ateş’in de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 110 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ekipleri tarafından Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar ve elde edilen bilgiler doğrultusunda İ.G. isimli şahsın Yavansu Mahallesinde bulunan ikametinde uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Şahıs ve ev takibe alınarak, Narkotik Köpeği Ateş ile birlikte belirlenen bu adrese operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında evde yapılan aramada Narkotik Köpeği Ateş’ in yatağın altına tepki vermesi üzerine bir miktar esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Devam eden aramalarda ayrıca bahçe duvarında bulunan briketlerin içinde de olmak üzere toplam 110 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli işlemler için Emniyete götürüldü.

AYDIN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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