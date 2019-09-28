Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, tomruk yüklenmesine yardım ederken, kamyonun kasasından düşen mevsimlik orman işçisi Mehmet Güzle (45), öldü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Karacaören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Paletli kepçe yardımıyla tomruk yüklenirken, kamyonun kasasında bulunan mevsimlik işçi Mehmet Güzle, yere düştü. Yaralanan Güzle, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mehmet Güzle, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Karacasu'ya çalışmak için Mersin'den geldiği belirlenen Mehmet Güzle'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



AYDIN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:27

AKŞAM 19:05

YATSI 20:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.