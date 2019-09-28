Didim AK Parti’den 5 bin kişilik aşure hayrı

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Didim ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirdiği hayratta 5 bin kişilik aşure dağıttı.

Didim Merkez Cami önünde gerçekleştirilen aşure hayrata AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Didim AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Tan, Muharrem ayı manevi bir anlam taşıdığını belirterek, partinin kadın kolları üyelerin de özverili katkılarıyla hazırladıkları 5 bin kişilik aşureyi vatandaşlarla paylaştıklarını ifade etti.

AYDIN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:27

AKŞAM 19:05

YATSI 20:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.