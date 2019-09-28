Aydın Lisesi mezunları pilav gününde buluştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Aydın Lisesi Mezunları Derneği tarafından geleneksel pilav günü düzenlendi.

Aydın Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe tarihi Aydın Lisesi’nden mezun olanların katıldığını ifade eden Ali Delibalta, folklor gösterileri eşliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen pilav gününe başta eski İçişleri Bakanı Nahit Menteşe olmak üzere dönem içerisinde liseden mezun olan dönemin tüm öğrencilerin katıldığını ifade etti.

Her yıl okulların açılışının ardından geleneksel olarak tarihi Aydın Lisesi bahçesinde düzenlene pilav gününün, okuldan yıllar önce mezun olmuş isimleri bir araya getirmesinin yanı sıra eski ve yeni kuşakların da kaynaşmasına vesile olduğunu belirtti.

AYDIN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:27

AKŞAM 19:05

YATSI 20:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.