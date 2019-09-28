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Eğitimi başarı ile tamamlayan öğretmenler sertifikalarını pasta keserek kutladı

İHA

Hazırladığı başarılı projelerle adını hem Türkiye'de hem de Avrupa'da duyurmaya başlayan Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şimdi de öğretmenlere yönelik proje yazma kurusu düzenledi. Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği proje yazma kursları sonunda kursu başarı ile tamamlayan öğretmenler sertifikalarını pasta keserek kutladı.

Eğitimi başarı ile tamamlayan öğretmenler sertifikalarını pasta keserek kutladı

Hazırladığı başarılı projelerle adını hem Türkiye’de hem de Avrupa’da duyurmaya başlayan Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şimdi de öğretmenlere yönelik proje yazma kurusu düzenledi. Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği proje yazma kursları sonunda kursu başarı ile tamamlayan öğretmenler sertifikalarını pasta keserek kutladı.
Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) Teknik Destek Programı çerçevesinde, NisanMayıs/2019 döneminde yazdıkları ve birincilikle seçilen Erasmus+ Proje yazma eğitimlerini Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdi. Eylül ayı içerisinde uzman eğitimci Bahadır Baskonuş’un verdiği, toplam 30 saat süren ‘Yurtdışı Projeni Paylaş, Sınırlarını Aş’ isimli eğitime Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler büyük ilgi gösterdi.
Eğitimin sonunda, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş katılımcı öğretmenlere sertifikalarını takdim etti. Daha sonra projenin anısına pasta kesilerek eğitim bitirildi.

AYDIN

28 Eylül 2019 Cumartesi

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