Didim’de bisiklet turları sürüyor

– Aydın’ın Didim ilçesinde, Poseidon Bisiklet Derneği üyeleri, İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan sporcu Coşkun Durmuş, dernek üyesi sporcuların eşliğin de bisikleti olan herkesin katılabileceği “sağlığın için bisiklet kullan” turların yapıldığını belirtti.

Didim Belediyesini uygun gördüğü güzergahlarda haftada iki kez düzenlenen bisiklet turların devam ettiğini belirten Durmuş, derneğin organize ettiği turların amacı, sağlık için bisikleti kullanmayı teşvik etmek ve insanları doğa ile buluşturmak olduğunu söyledi.

Didim merkez Atatürk Kent Meydanından start verilen bisiklet turun sırasıyla, TOKİ evleri, Dalyan Kavşağı, Miletos, Akköy, Taşburun Balıkçılar Limanı ve Altınkum sahilinde son bulan güzergahın takip edildiğini ifade eden Durmuş, Cuma günleri de her kesimin katılabileceği şehir turun da düzenlendiğini sözlerine ekledi.

AYDIN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:33

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