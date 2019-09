Bisiklet sevenler Didim’deki festivalle bir araya geldi

Aydının Didim İlçesinde Belediyenin katkıları ile Bisiklet Derneği öncülüğünde düzenlenen bisiklet festivali başladı. Festivalin ilk gününde Kent Meydanı'nda bir araya gelen bisikletçiler, kent merkezinde belirlenen güzargahın ardından Milet Antik Kenti'ne kadar pedal çevirdi.

Didim’de bu yıl 2.’si düzenlenen Didim Bisiklet Festivali başladı. Festival kapsamında Aydın ve ilçelerinin yanı sıra bir çok İl ve şehir’den gelen yaklaşık 350 bisikletçi Kent meydanında bir araya geldi. Festivalin açılışına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İy çeşitli siyasi partiler in ilçe başkanları, Belediye başkan yardımcıları ile belediye meclis üyeleri katıldı.

“Didim'in her yeri güzel"

Açılış saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından konuşan Didim Pesoidon Bisiklet Derneği İbrahim Sümer 2. düzenledikleri festivalde konuklarını ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek “2 günlük festivalde Didim’in doğasını güzelliğini göstermek istiyoruz. Didim bisiklet olarak bir çok güzelliğe sahip; tarih öncesi çağlara eşlik eden antik şehirlerimiz, denizimiz, sahillerimiz ve doğamız var. Ayrıca bizi ilk günden bu yana yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız var; bizler her konuda destek olup yardımcı olmaya çalıştı. Kendisine de teşekkür ediyorum.” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise “Bu geçmişte bisiklet derneği ile başlattık. Şu an ne hale geldi gördük. Didim spor ve sanat anlamında hızla yol alıyor. Didim’de inanılmaz bir dinamizm var. 350’ye yakın misafirimiz var. Dışarıdan da gelenler var, yurt dışından da gelen konuklar var. Biz bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceğiz. Sporun önemini göstermeye çalışırken de kentimizi tanıtacağız. Artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Dışarında gelen konuklarımız var ve bunları da ilçemizi tanıtmış olacağız” dedi.

Ankara Aydınlılar Derneği'nin konuk olarak proje kapsamında 6 ülkeden getirdikleri 20 konuk da festivalde stant açarak projelerini tanıttı. Yabancı konuklar ayrıca Ankara Aydınlılar Derneği Başkanı Halil Apaydın ile birlikte Aydın yöresi halk oyunları oynarken, konuklar büyük alkış aldı.

“İlk günkü tür Milet'e'

Konuşmaların ardından Kent meydanındaki tur Başkan Atabay’ın startı ile başladı. Didim İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri ile Belediye Zabıta ekiplerinin güvenliğinde tur başladı. Tur kapsamında bisikletçiler Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Yalı Caddesine, ardından Atatürk Bulvarı üzerinden İnönü Bulvarına kadar pedal çevirdi. Tur kapsamında Denizköy, Akyeniköy ve Balat'taki Milet Antik kentinde sona erdi. Milet'te yemek ve su molası veren bisikletçiler daha sonra Orman Kampına kadar pedal çevirerek turu tamamladı.

AYDIN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:26

AKŞAM 19:04

YATSI 20:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.