Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kuşadası Voleybol Dostluk Turnuvası, Uğur İnan Spor Salonu'nda başladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Vakıfbank, Olympıacos ve SC Schwerıner takımlarının mücadele edeceği 3 günlük turnuvanın bilet satışlarından elde edilecek gelir, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ne bağışlanacak.

Turnuvanın açılışına çok sayıda vatandaşla beraber Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan katıldı. Turnuvanın ilk gününde Schweriner VakıfBank, Aydın BŞB ve Olimpiakos maçları oynandı. Çekişmeli geçen il karşılaşmada VakıfBank , Schweriner’i 2523,2927, 11,25,1625 ve 1115 setlerle mücadeleyi 32 kazandı. Günün ikinci karşılaşması ise Aydın BŞB ve Olimpiakos ile gerçekleşti Aydın BŞB Kadın Voleybol Takımı 2517, 1725 ve 2625 setlerle mücadeleyi 30 kazandı.

Bugün (Cumartesi) saat 16:00’da Aydın BŞB Spor ile Vakıfbank18:30 da ise Olimpiakos ile Schweriner karşılaşmaları gerçekleşecek.

AYDIN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:34

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