Didim bisiklete biniyor

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Didim’de bu yıl 2’inci kez düzenlenen Didim Bisiklet Festivali Cumhuriyet Meydanında start aldı.

Türkiye’nin her bölgesinden gelen bisikletçiler festival kapsamında Didim’de buluştu. Didim Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 2 günlük program kapsamında Tavşan burnu tabiat parkından konaklayan bisiklet sevenler, bugün Cumhuriyet Meydanından start alarak bisiklet turlarına başladı.

Yoğun katılımın olduğu festivalde bisikletçilerle birlikte pedal çeviren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay bisikletli ulaşımın önemli olduğunun altını çizdi

AYDIN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:34

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