“Türk Aile yapısını yıkan en önemli sorunların başında güvensizlik geliyor” 2018 yılında 142 bin 448 çift evliliğine son verdi

Türkler'in en önemli özelliklerinden biri olan ve toplumu ayakta tutan ailelerin, güven sorunu nedeniyle her geçen gün yok olmaya yüz tuttuğu belirtildi. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde aile danışmanı gibi hizmet veren Tevhide Çiftçi, sadece Aydın’da son bir yılda evlenen 7 bin 734 çiftten 2 bin 677 çiftin boşandığını belirterek, “Son yasal düzenlemelerle bekarlar evlilikten korkuyor, evliler ise en küçük bir olayda ayrılmayı tercih ediyor” diyerek eşlerin küçük şeyleri büyütmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede 2001 yılından bu yana en fazla boşanma olayının geçen yıl yaşandığını bunda da kadınları korumaya yönelik yapılan yasal düzenlemelerin etkisi olduğunu düşündüğünü ifade eden Tevhide Çiftçi, “Eskiden aileler ‘İyi günde kötü günde birlik’ için verdikleri sözlere sadık kalırdı. Şimdi en küçük bir olayda çiftler yollarını ayırıyor. Erkekler de özellikle nafaka olayından dolayı evlilikten korkar oldu” dedi.

Ayrılma kararı alanların çoğunun basit nedenlerle bu kararı aldıklarını belirten Bozdoğanlı Tevhide Çiftçi, “Çevremde aile danışmanı gibi hizmet vermeye çalışıyorum. En küçük meselelerden bile çiftler anlaşılmaz bir tutum sergiliyor. Ülkemizde 2018 yılında 142 bin 448, Aydın’da 2 bin 677 çift ise evliliklerine son vermiş. Resmi kayıtlara geçen bunlar. Resmiyette sonlanmamış olup fiiliyatta sona ermiş daha çok sayıda evlilikler var. İlçemiz Bozdoğan’da bile geçen yıl evlenen 191 çift evlenirken 42 çift te boşanmış durumda. Ülkemiz için ciddi bir sorun haline gelen bu durumun önüne geçilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

AYDIN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:34

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