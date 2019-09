Didim’in yerlileri 'Rumeliler Gecesi'nde buluştu Geceye CHP’li eski vekiller Çandar ile Demir birlikte şarkı söyledi

Aydın'ın Didim ilçesinde, Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği geleneksel olarak her yıl düzenlediği “Didim Rumeliler Gecesi” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İlçedeki bir işletmede düzenlenen etkinliğe, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik, Sanatçı Tolga Çandar, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri yanı sıra davetliler katıldı. Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Başak Kamacı Budak, 4. kuşak mübadil olduklarını belirterek; “Biz mübadiller ve göçmenler kuşaktan boyu Atatürk sevgisi ile bayrak sevdasını en yılmaz savunucuları olduk. Mübadiller Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türk ulusunu yükselmesi için mücadele ettiler. Biz başka gururumuz var ki, Selanik’ten çıkan Ulu Önder Atatürk bizim hemşehrimiz. Bununla da her zaman gurur duyduk.”dedi.



Dernek Başkanı Budak, 1924’den itibaren gelen mübadillerin Didim’i vatan olarak yerleştiklerini belirterek; “Onların oluşturdukları bu kentte bizler Didim’i en iyi şekilde korumalıyız. Bugün Didim’de 81 İl’den gelen vatandaşları ağırladık ve ağırlıyoruz. Bizler herkesi Didimli olarak kabul ettik. Burada tarihsel olarak var olacaksak esas olan kültür Didimlilerin yerli kültürüdür ve biz kent hayatında harcı ilk biz attık ve o harç sağlam. Ege kültürüyle beraber bu kültür kentin bütününe yansıtılmalı. Bu konuda herkes duyarlı olmalı. Yerel tarihin kayıt alması konusunda bizler üzerimize düşüne yaptık ve yapmaya devam ediyor” dedi.



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise konuşmasında Mübadillerin eski adıyla Yoran’ı yani Didim’i vatan edindiklerini belirterek “Bende bir mübadilim, İstanbul’dan geldim ve göçmenim. 30 yıl önce buraya geldim. Çocuklarım burada doğdu; Eşim’de Selanik göçmeni.. Bir yerin asli unsuru ve kadim kültürünü unutturmamak lazım. O memleket ve topraklar yoksa kimliksiz kalır. Buraya gelip yerleşen ve memleket edinmiş olan her bireyin buna saygı duyması lazım. Bizler Ulu Önder’in hemşehrileri olarak bundan da gurur duyuyoruz.”dedi.

Başkan Atabay, belediye olarak MÜBEV’i Mübadil torunlarının katkılarıyla hayata geçirdiklerini ve büyükte ilgi gördüğünü belirterek, İlk adım anıtı içinde çalışmalar yaptıklarını ve bu dönem bu projeyi hayata geçireceklerini belirtti.



Konuşmaların ardından Halk oyunları ekipleri Ege yöresi halk oyunları sergilerken, Derneğin ilk kurucularını plaket vererek onurlandırıldı. Ardından Sanatçı Tolga Çandar’ın seslendirdiği yöre türküleriyle katılımcılara coşkulu anlar yaşatırken, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte “Sarı Saçlı mavi gözlüm” şarkısını birlikte seslendirdi.

